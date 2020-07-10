Судебная реформа: страны G7 готовы выдвинуть экспертов для создания ВККС

Страны "Большой семерки" (G7) готовы выдвинуть международных экспертов для создания независимой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в рамках судебной реформы. Также послы G7 призвали принять законопроект о судебной реформе.

Об этом говорится в заявление послов G7 в Twitter.

Как отметили послы G7 во время встречи с заместителем главы Офиса президента Андреем Смирновым, судебная реформа важна для экономического роста и доверия инвесторов.

"Если новое законодательство будет соответствовать международным обязательствам Украины, то мы подтверждаем нашу готовность предоставить международных экспертов для участия в прозрачном процессе создания независимой Высшей квалификационной комиссии", - говорится в заявлении.

Как говорится в материале РБК-Украина "Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу", что законопроект о судебной реформе планируют рассмотреть в Раде до 17 июля, а осенью - доработать.

Также, по словам главы правового комитета Рады Андрея Костина, в Украине могут создать новый высший суд и забрать дела у Окружного административного суда.