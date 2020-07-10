Судова реформа: країни G7 готові висунути експертів для створення ВККС

Країни "Великої сімки" (G7) готові висунути міжнародних експертів для створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) у рамках судової реформи. Також посли G7 закликали прийняти законопроект про судову реформу.

Про це йдеться в заяві послів G7 в Twitter.

Як зазначили посли G7 під час зустрічі із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим, судова реформа важлива для економічного зростання і довіри інвесторів.

"Якщо нове законодавство буде відповідати міжнародним зобов'язанням України, то ми підтверджуємо нашу готовність надати міжнародних експертів для участі у прозорому процесі створення незалежної Вищої кваліфікаційної комісії", - йдеться в заяві.

Як йдеться в матеріалі РБК-Україна "Друга спроба: як у Зеленського змінюють судову реформу", що законопроект про судову реформу планують розглянути в Раді до 17 липня, а восени - доопрацювати.

Також, за словами голови правового комітету Ради Андрія Костіна, в Україні можуть створити новий вищий суд і забрати справи у Окружного адміністративного суду.