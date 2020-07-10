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В Украине могут создать новый высший суд и забрать дела у ОАСК

Пятница 10 июля 2020 09:40
В Украине могут создать новый высший суд и забрать дела у ОАСК
Фото: здание ОАСК (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Могут создать Высший суд по рассмотрению административных дел

В Раде рассказали, что у власти есть наработки, как забрать у Окружного административного суда право рассматривать жалобы на решения центральных органов власти. Могут создать новый высший суд.

Об этом заявил глава правового комитета Рады Андрей Костин, говорится в материале РБК-Украина "Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу".

Костину не все решения Окружного суда Киева нравятся и это хотят решить "процессуальным путем". Могут создать Высший суд по рассмотрению административных дел.

"Это разгрузило бы ОАСК и забрало бы у него эту специфическую категорию дел. Есть такие наработки, они проговаривались, но пока что такого решения о создании нового суда нет. На мой взгляд, реформирование путем создания новых институций далеко не всегда эффективно", - сказал Костин.

Напомним, в расследовании программы "Схемы" говорилось, что у трех членов Высшего совета правосудия, принимающих участие в рассмотрении дела судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка, мог быть конфликт интересов.

Ранее сообщалось, что в здании ОАСК состоялись обыски, в том числе в кабинете председателя суда Вовка.

После этого, 30 июля Вовка вызвали в Генпрокуратуру для вручения подозрения.

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