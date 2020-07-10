ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о судебной реформе

Пятница 10 июля 2020 08:48
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон о судебной реформе
Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Закон планируют доработать осенью

Комитет Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел законопроект о судебной реформе и включил в повестку. Закон рассмотрят до конца сессии.

Об этом заявил глава комитета Андрей Костин ("Слуга народа"), говорится в материале РБК-Украина "Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу".

Судебную реформу могут принять за основу до 17 июля, сказал он.

"Мы двигаемся в этом направлении", - заявил он РБК-Украина.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

До этого глава комитета по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин рассказал, что проблему с двумя Верховными судами в Украине можно решить путем присоединения одного к другому.

РБК-Украина писало, что КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского, в частности, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Судебная реформа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь