Судебная реформа поможет оживить банковское кредитование, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с правительством приоритетные шаги для оживления банковского кредитования как одной из предпосылок ускорения роста украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента, одной из главных преград к восстановлению кредитования является незавершенная судебная реформа.

"Банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов. Поэтому судебная реформа также остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что общая задача власти - устранить препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать.

Напомним, РБК-Украина писало, что в НБУ оценили планы правительства по ускорению роста экономики. По словам заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, для ускорения роста экономики выше 5% в год нужны структурные реформы.

Также сообщалось, что законопроект Зеленского о судебной реформе Верховная рада рассмотрит на следующей пленарной неделе 15-18 октября.