Судова реформа допоможе оживити банківське кредитування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з урядом пріоритетні кроки для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов прискорення зростання української економіки. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами президента, однією з головних перешкод до відновлення кредитування є незавершена судова реформа.

"Банки повинні відчувати себе захищеними від ризиків неповернення коштів позичальниками, а виконання рішень судів повинно здійснюватись неухильно, ніяких стоп-листів. Тому судова реформа також залишається однією з ключових передумов для пожвавлення кредитування", - повідомив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що спільне завдання влади - усунути перешкоди до відновлення кредитування і вирішити проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в НБУ оцінили плани уряду щодо прискорення зростання економіки. За словами заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба, для прискорення зростання економіки вище 5% у рік потрібні структурні реформи.

Також повідомлялося, що законопроект Зеленського про судової реформи Верховна рада розгляне на наступному пленарному тижні 15-18 жовтня.