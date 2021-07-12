Судебная реформа и единые правила налогообложения. Что Рада будет рассматривать в последнюю летнюю неделю работы

Партия "Слуга народа" надеется, что на этой пленарной неделе будет завершено принятие базового пакета законопроектов по судебной реформе .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы политсилы Александра Корниенко.

Так, парламенту нужно справиться с тем, чтобы законопроект №3711-д по реформе Высшей квалификационной комиссии судей президент все же подписал. Для этого необходимо внести поправки, предложенные президентом после вето документа.

Также ожидается принятие законопроектов №№ 5068 и 5069 по реформе Высшего совета правосудия.

Чтобы судебная реформа как можно скорее заработала, Корниенко призвал коллег не блокировать законопроекты постановлениями об их несоответствии регламенту. Ведь этот инструмент уже превратился в политическое давление.

"Люди не понимают, о чем это, но законы задерживаются на 2-4 недели. И это плохо", - подчеркнул он.

Вместе с тем глава правового парламентского комитета Андрей Костин отметил, что поправки к законопроекту №3711-д по ВККС комитет уже поддержал.

"Мы должны поддержать вето президента, как комитет это сделал в прошлую пятницу, по законопроекту 3711-д и убрать конкуренцию между двумя абзацами в тексте закона. Это еще раз принципиальная позиция и президента, которая была поддержана несколькими фракциями, относительно ключевой роли наших международных партнеров. А именно: независимых международных экспертов, которые имеют многолетний опыт в проверке и соблюдения стандартов профессиональной этики и добродетели будущих членов ВККС и ВСП", - заявил он.

Андрей Костин также попросил поддержать законопроект № 5660 относительно развития системы исполнения судебных решений.

Кроме того, на этой неделе парламент должен рассмотреть ряд других важных инициатив. В частности, по реформе корпоративного управления.

"Законопроект с буквой "д"- в полном соответствии со всеми рекомендациями международных партнеров. Думаю, не должно быть инсинуаций, что это снова провалена корпоративная реформа", - сказал Александр Корниенко.

На рассмотрении Рады будут и законопроекты об усилении роли Антимонопольного комитета как части "антиолигархической" реформы, а также окончательное введение режима paperless.

Со своей стороны, председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев обратил внимание, что Рада должна рассмотреть во втором чтении и законопроект №5600. Этот документ направлен на обеспечение равных и единых правил налогообложения.

По его словам, с прошлой недели у комитета ежедневно проходят встречи рабочие группы по этому дискуссионному законопроекту.

Данил Гетманцев рассказал, что реализация инициативы позволит повысить пенсии, заработные платы медикам и учителям.

"За счет чего это можно сделать? За счет устранения дисбалансов в налогообложении, которые десятилетиями создавались в нашей налоговой системе. За счет повышения ренты на добычу полезных ископаемых, которая одной из самых маленьких в мире. За счет отмены немотивированных льгот для "зеленых" производителей электричества или, например, для производителей курятины", - подчеркнул он.

Председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха также напомнил, что Рада должна рассмотреть законопроект №4416-1 о введении стимулов в индустриальных парках.

Как отметил Наталуха, этот документ предоставит Украине и украинскому бизнесу инструмент для полноценной конкуренции на внешних рынках.

"В Турции работает 415 индустриальных парков, в Венгрии - 210, в Польше - 70. У нас 9 - только резиденты. Но льготы и никакие стимулы не работают в одном из них", - заявил он.

По предварительным расчетам, при принятии этого и еще двух смежных законопроектов в среднесрочной перспективе Украина может ожидать создание 100 новых индустриальных парков. Это - более полумиллиона новых рабочих мест и 35% роста экспорта.