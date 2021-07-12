На следующей неделе Рада рассмотрит законопроекты о Высшем совете правосудия

На следующей пленарной неделе 12-16 июля Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия. В частности речь идет о двух документах.

На рассмотрении законопроект "О внесении изменений к некоторым законам Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и "О внесении изменений в статьи 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия". По словам Разумкова, на эти законопроекты "может уйти много времени".

По его словам, во время пленарных заседаний к рассмотрению обычно запланировано много законодательных инициатив, однако их не всегда можно пройти за пленарную неделю.