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В суде Одессы выстрелили в нацгвардейца

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 15:26
В суде Одессы выстрелили в нацгвардейца
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Врачи борются за жизнь военнослужащего

В Киевском районном суде города Одессы нашли с огнестрельным ранением солдата Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.

Как сообщается, личный состав Нциональной гвардии, который находился в караульном помещении услышал выстрел.

"Во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы, личный состав, который находился в караульном помещении услышал выстрел. Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - говорится в сообщении. 

На место происшествия был вызван СОГ и карета скорой помощи.

В Южном территориальном управлении по данному факту начато служебное расследование. На данный момент, врачи борются за жизнь военнослужащего.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области в ходе конфликта военнослужащий Национальной гвардии ранил двух мужчин ножом, в результате чего один из них умер. Военнослужащего задержали. Следователи намерены сообщить ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Одессе автомобиль Opel в результате ДТП сбил трех военнослужащих Нацгвардии, в результате чего один из них погиб на месте, еще двое - были госпитализированы.

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