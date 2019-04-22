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В Киевской области нацгвардеец ранил ножом двух мужчин

Новости » Происшествия    22.04.2019 - 12:53
В Киевской области нацгвардеец ранил ножом двух мужчин
Иллюстративное фото (twitter.com Sputnik)

В результате один из мужчин умер

В Киевской области военнослужащий Национальной гвардии Украины в ходе драки ранил двух мужчин ножом, в результате чего один из них умер. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госбюро расследований.

Сообщается, что во время конфликта с двумя мужчинами, военнослужащий нанес им ножевые удары. В результате один из мужчин умер, а другой был госпитализирован. Военнослужащего задержали. Следователи намерены сообщить ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе сообщают, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на умышленное убийство другого пострадавшего, который сейчас находится в больнице (ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области полицейские напали и ограбили прохожего. 27 декабря в городе Кременчуге пьяные полицейские напали на прохожего и забрали его деньги.

Напомним, в Харькове полицейские жестоко били людей и требовали от них взятки. Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении четырем работникам сектора патрульной полиции, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток. Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий.

 

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