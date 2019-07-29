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У суді Одеси вистрілили в нацгвардейца

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 15:26
У суді Одеси вистрілили в нацгвардейца
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікарі борються за життя військовослужбовця

У Київському районному суді міста Одеси знайшли з вогнепальним пораненням солдата Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

Як повідомляється, особовий склад Нциональной гвардії, який знаходився в караульному приміщенні почув постріл.

"Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси, особовий склад, який знаходився в караульному приміщенні почув постріл. Як пізніше виявилось, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться в повідомленні.

На місце події був викликаний СОГ та карету швидкої допомоги.

У Південному територіальному управлінні за даним фактом розпочато службове розслідування. На даний момент лікарі борються за життя військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській області в ході конфлікту військовослужбовець Національної гвардії поранив двох чоловіків ножем, в результаті чого один з них помер. Військовослужбовця затримали. Слідчі мають намір повідомити йому про підозру у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Крім того, в Одесі автомобіль Opel в результаті ДТП збив трьох військовослужбовців Нацгвардії, в результаті чого один з них загинув на місці, ще двоє були госпіталізовані.

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