У суді Одеси вистрілили в нацгвардейца

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікарі борються за життя військовослужбовця

У Київському районному суді міста Одеси знайшли з вогнепальним пораненням солдата Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у Facebook.

Як повідомляється, особовий склад Нциональной гвардії, який знаходився в караульному приміщенні почув постріл.

"Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси, особовий склад, який знаходився в караульному приміщенні почув постріл. Як пізніше виявилось, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться в повідомленні.

На місце події був викликаний СОГ та карету швидкої допомоги.

У Південному територіальному управлінні за даним фактом розпочато службове розслідування. На даний момент лікарі борються за життя військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській області в ході конфлікту військовослужбовець Національної гвардії поранив двох чоловіків ножем, в результаті чого один з них помер. Військовослужбовця затримали. Слідчі мають намір повідомити йому про підозру у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Крім того, в Одесі автомобіль Opel в результаті ДТП збив трьох військовослужбовців Нацгвардії, в результаті чого один з них загинув на місці, ще двоє були госпіталізовані.