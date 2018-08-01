В суді по Януковичу почались дебати

Адвокат Януковича, призначений центром безоплатної допомоги, знову покинув залу суду

В Оболонському суді по справі щодо держради екс-президента України Віктора Януковича сьогодні, 1 серпня, розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Девятко ще 17 липня. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Так, адвокат Віктор Овсянніков, якого вчора призначили із центру безоплатної правової допомоги, повернувся на засідання по справі, однак після 15 хвилин засідання він покинув залу Оболонського суду як і зранку.

"Я не маю права брати участь у судових дебатах, прошу розглянути моє клопотання про відкладення судового розгляду", - сказав Овсянніков.

Зазначимо, сьогодні вранці Овсянніков покинув залу суду, у зв'язку з чим дебати по справі перенесли на 14:00.

Вчора, 31 липня, в ході засідання четверо платних адвокатів на чолі з Віталієм Сердюком самовільно покинули зал засідань.

Так, згідно процедури, після виступу сторін суддя видаляється до нарадчої кімнати для винесення рішення.

Також повідомлялося, що адвокати зірвали дебати по справі Януковича. Оболонський районний суд Києва вкотре переніс судові дебати по справі щодо держзради екс-президента України.

Процес над Януковичем у справі держради триває з 4 травня минулого року. В ході засідань були розглянуті фото- та відеодокази, допитані свідки та проведені численні експертизи.

В Оболонському суді заслухали 44 свідків обвинувачення, серед яких був Арсеній Яценюк, Петро порошенко, Арсен Аваков та інші, а також близько 16 свідків захисту. На одному із останніх засідань суд допитав Ганну Герман та колишніх охоронців екс-президента.

Зазначимо, у висновку Громадської ради доброчесності вказано, що суддя Владислав Дев’ятко, який має ухвалити рішення стосовно Януковича, причетний до переслідувань учасників Революції Гідності та виносив свавільні рішення щодо учасників поїздки до Межигір'я 29.12.2013 та незаконно затриманих автомайданівців на провулку Кріпосному у м. Київ.