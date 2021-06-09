На суде по MH17 озвучили новые записи разговоров боевиков о "Буке"

На суде представили записи переговоров так называемого "главы разведки" донецких боевиков Сергея Дубинского с заместителем главаря батальона "Восток" Александра Семенова, а также переговоры Дубинского с одним из главарей "ДНР" Игорем Гиркиным и боевиками из "разведбатальйона".

В частности, за семь часов до катастрофы MH17 Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов обсуждают отправку "Бука" в село Первомайское в Донецкой области. Именно оттуда, как считает следствие, и была запущена ракета по малайзийскому самолету.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притащит "Бук-М" (в 2014 году позывной "Крот" имел еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава "разведывательного подразделения" так называемой "ДНР").

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его."Бук-М"... И придут три танка "Востока" с охраной.

На еще одной записи Дубинский и Пулатов определяют роль, которую мог выполнять Харченко ("Крот") в транспортировке "Бука".

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да.

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача охрана этого "Бука" и организация этого ... (неразборчиво).