На суді щодо MH17 озвучили нові записи розмов бойовиків про "Бук"

На суді представили записи переговорів так званого "глави розвідки" донецьких бойовиків Сергія Дубинського з заступником ватажка батальйону "Восток" Олександра Семенова, а також переговори Дубинського з одним з ватажків "ДНР" Ігорем Гіркіним та бойовиками з "розвідбатальйону".

Зокрема, за сім годин до катастрофи MH17 Дубинський та його підлеглий Олег Пулатов обговорюють відправку "Бука" до села Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, як вважає слідство, і була запущена ракета по малайзійському літаку.

Дубинський: Слухай мене. Зараз тобі "Крот" притягне "Бук-М" (у 2014 році позивний "Крот" мав ще один підозрюваний у справі Леонід Харченко - голова "розвідувального підрозділу" так званої "ДНР").

Дубинський: Треба поставити десь в районі Первомайська його."Бук-М" ... І прийдуть три танки "Востока" з охороною.

На ще одному записі Дубинський та Пулатов визначають роль, яку міг виконувати Харченко ("Крот") у транспортуванні "Бука".

Дубинський: Ти чекаєш Льоню. Льоня зараз веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?

Пулатов: Так.

Дубинський: Бук-бук.

Пулатов: Я зрозумів, да. Я з дерев'яними розбираюся.

Дубинський: Я зрозумів. Значить, ти, Льоня і всі наші знаходиш Первомайку. В районі Первомайського в резерві ваша задача охорона цього "Бука" і організація цього ... (нерозбірливо).