В суде допросили свидетеля обвинения по делу политзаключенного Гриба

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Следующие судебные заседания состоятся 29 и 30 ноября 2018 года

В пятницу, 23 ноября, в суде Ростова-на-Дону (Россия) был допрошен свидетель со стороны обвинения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook отца политзаключенного Игоря Гриба.

Как он отметил, заседание проходило в закрытом режиме.

"Павел опять не получает никакой корреспонденции. И писать ему все равно очень нужно. Поддержка жизненно необходима. Письма должны дойти. Поддержите Павла", - написал Гриб.

Отец политзаключенного добавил, что следующие судебные заседания состоятся 29 и 30 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что матери незаконно удерживаемого в России украинца Павла Гриба позволили второе за 15 месяцев свидание. Их встреча запланирована на 26 ноября.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд России продлил на 6 месяцев арест Гриба.