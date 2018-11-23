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У суді допитали свідка обвинувачення по справі політв'язня Гриба

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 20:20
У суді допитали свідка обвинувачення по справі політв'язня Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Наступні судові засідання відбудуться 29 і 30 листопада 2018 року

У п'ятницю, 23 листопада, у суді Ростова-на-Дону (Росія)  було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook батька політв’язня Ігоря Гриба.

Як він зазначив, засідання проходило в закритому режимі.

"Павло знову не отримує ніякої кореспонденції. Та писати йому все одно дуже потрібно. Підтримка життєво необхідна. Листи мають дійти. Підтримайте Павла", - написав Гриб.

У суді допитали свідка обвинувачення по справі політв'язня ГрибаБатько політв'язня додав, що наступні судові засідання відбудуться 29 і 30 листопада 2018 року.

Раніше повідомлялось, що матері незаконно утримуваного в Росії українця Павла Гриба дозволили друге за 15 місяців побачення. Їхня зустріч запланована на 26 листопада.

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше перебував в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

Нагадаємо,  7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії продовжив на 6 місяців арешт Гриба

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