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Гриб відмовився свідчити в суді в Росії

Новини » Політика    15.11.2018 - 15:54
Гриб відмовився свідчити в суді в Росії
Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Павло Гриб не визнає своєї провини

Незаконно утримуваний в Росії українець 20-річний Павло Гриб відмовився свідчити в російському суді. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Сьогодні, 15 листопада, в Північнокавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбулось судове засідання у справі Павла Гриба. Його звинувачують в тероризмі, проте українець не визнає своєї провини. 

"Я не винен і не хочу давати жодних свідчень", - зазначив він.

Відмітимо, 23 липня суд повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальну помилку. Зокрема, органами попереднього слідства РФ помилково була застосована редакція кримінального закону, яка не діяла на момент здійснення діяння, в якому звинувачують підсудного. В кінці жовтня справа повернулася в суд.

Нагадаємо, 7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії продовжив на 6 місяців арешт політв'язня Павла Гриба. Згодом Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з цим.

За версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше перебував в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

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