Матері політв'язня Гриба дозволили друге за 15 місяців побачення

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Зустріч має відбутися 26 листопада

Матері незаконно утримуваного в Росії українця Павла Гриба дозволили друге за 15 місяців побачення. Про це заявив його батько Ігор Гриб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

За його даними, матір має зустрітися із сином 26 листопада.

Зазначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше перебував в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.

Нагадаємо, 7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії продовжив на 6 місяців арешт політв'язня Павла Гриба.

Згодом Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з цим.

15 листопада, в Північнокавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбулось судове засідання у справі Павла Гриба. Його звинувачують в тероризмі, проте українець не визнає своєї провини.

"Я не винен і не хочу давати жодних свідчень", - зазначив він.

Наступне засідання призначене на 23 листопада.