Суддя Вищого адмінсуду потрапила під підозру щодо недекларування: що відомо

Суддю Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) підозрюють у недекларуванні як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними слідства, суддя була зобов'язана, але не внесла до декларації за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона та її чоловік упродовж 2020 року.

"Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Тож, детективи НАБУ і прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) повідомили фігурантці справи про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (у редакції Закону України від 04.12.20 №1074-ІХ).

Оскільки місцеперебування служительки Феміди не встановлено, про підозру їй повідомили у порядку за ст. 135 і ст. 278 КПК України.