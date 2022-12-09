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НАБУ завершило розслідування за фактом спроби підкупу Філатова екс-нардепом Микитасем

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П'ятниця 09 грудня 2022 21:17
НАБУ завершило розслідування за фактом спроби підкупу Філатова екс-нардепом Микитасем Фото: Максим Микитась (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Детективи НАБУ та прокурори САП завершили розслідування у справі про спробу підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова, здійснену екс-нардепом Максимом Микитасем у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

"За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат (у минулому - топ-чиновник державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за підписання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що кошти фігурант обіцяв надавати частинами протягом дії проекту - до 2027 року, а "лояльність" Філатова екснардеп оцінив у 10% вартості проекту (EUR220 млн), що становить відповідно EUR22 млн.

При цьому фінансування за проектом здійснюється на кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Особу викрили та повідомили про підозру у жовтні 2022 року. Зазначимо, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра", - наголошують у бюро.

Там уточнюють, що дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України.

У НАБУ не уточнюють ім'я фігуранта, проте повідомляють, що зазначеного екс-нардепа також обвинувачують в іншій справі, розслідуваній НАБУ та САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається в суді. Під зазначений опис підходить колишній народний депутат Максим Микитась.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що Микитася затримали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. Він намагався “переконати” міського голову укласти з підконтрольними йому компаніями контракт із будівництва метрополітену у місті поза конкурсом.

Також ми писали, що Микитася підозрюють у замовному викраденні та вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, якого він вимагав 800 тисяч доларів.

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Микитась НАБУ Борис Філатов
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