Організатору схеми розкрадання арештованого майна з АРМА оголошено підозру

Слідчі антикорупційні органи заявили сьогодні, 29 грудня, про викриття організованої злочинної групи, яка займалася махінаціями з арештованим майном у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України .

Як повідомляють слідчі НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), схема розкрадання майна полягала у продажу активів за заниженою вартістю компаніям, які визначалися заздалегідь. Таким чином на підконтрольному електронному майданчику було проведено чотири епізоди, обсяг збитків за якими становить 485 млн гривень.

"Упродовж 2019 року таким чином продали три земельних ділянки в Одеській області, які призначалися під магазини "Ашан", 2600 тонн піску в Київській області, 4500 тонн карбаміду, а також зерно, крупи й олійні культури. Майно реалізували у 4-18 разів дешевше за його ринкову вартість", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Антикорупційні органи вважають, що цю схему у 2017-2018 роках придумав бізнесмен, який мав опосередкований вплив на Міністерство юстиції України і добре знався на особливостях діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

До реалізації схеми він залучив голову АРМА, який влаштовував за допомогою певних маніпуляцій виграші для державного підприємства "СЕТАМ" на конкурсах з відбору торговельного майданчика. Директора згаданого підприємства також залучили до складу злочинної групи, вважають у НАБУ. Четвертим учасником злочинного угруповання слідство називає колишнього начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА.

Крім цих чотирьох фігурантів, встановлено ще сімох інших учасників схеми.