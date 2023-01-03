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Судья Высшего админсуда попала под подозрение в недекларировании: что известно

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Украина, Вторник 03 января 2023 18:46
Судья Высшего админсуда попала под подозрение в недекларировании: что известно Фото: под подозрением оказалась судья ВАСУ (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Судья Высшего административного суда Украины (ВАСУ) подозревается в недекларировании как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, судья была обязана, но не внесла в декларацию за 2020 год сведения о двух земельных участках и двух домах в пригороде Киева, которыми пользовалась она и ее муж в течение 2020 года.

"Хотя дома официально и не введены в эксплуатацию, однако вполне пригодны к проживанию, их стоимость составляет более 4 млн грн и почти 2 млн грн соответственно. Земельные участки, на которых они расположены, стоят по почти 1 млн каждый. Таким образом, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн грн", - говорится в сообщении НАБУ.

Детективы НАБУ и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили фигурантке дела о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.20 №1074-ІХ).

Поскольку местонахождение служительницы Фемиды не установлено, о подозрении ей сообщили в порядке согласно ст. 135 и ст. 278 УПК РФ.

Недавно РБК-Украина сообщало, что следственные антикоррупционные органы заявили о разоблачении организованной преступной группы, занимавшейся махинациями с арестованным имуществом АРМА.

Ранее мы писали, что детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование по делу о попытке подкупа городского головы Днепра Бориса Филатова, осуществленную экс-нардепом Максимом Микитасем в октябре.

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