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Судді Верховного суду ініціювати висловлення недовіри Князєву

Фото: Всеволод Князєв (pravo.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На пленуму Верховного суду ініціювали висловлення недовіри голові суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання пленуму Верховного суду.

Так, секретар пленуму суду Дмитро Луспеник зазначив, що ініціативна група запропонувала підписатися у поданні про висловлення недовіри Князєву.

Подання підписали 138 суддів із 142 присутніх.

Після цього судді утворили оргкомітет, який має підготувати проєкт рішення про недовіру голові ВС. Далі за нього голосуватиме весь пленум. Якщо він підтримає висловлення недовіри Князєву, то він втратить посаду голови ВС, але не судді.

Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Сьогодні у САП підтвердили затримання Князєва, йому готують підозру.

Детальніше про резонансну справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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