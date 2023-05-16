Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву

Так, секретарь пленума суда Дмитрий Луспеник отметил, что инициативная группа предложила подписаться в представлении о выражении недоверия Князеву.

Представление подписали 138 судей из 142 присутствующих.

Теперь выберут организационный комитет, который определит главу оргкомитета и продолжит дальнейшее заседание пленума.

Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали главу Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Сегодня в САП подтвердили задержание Князева, ему готовят подозрение.

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