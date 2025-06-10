Судді на 9 років і без переслідування: як працюватиме Трибунал проти Путіна

Його завдання зосередитися виключно на факті незаконного вторгнення РФ, а не на воєнних злочинах чи злочинах проти людяності, які розглядатимуться окремо у Міжнародному кримінальному суді чи національних юрисдикціях.

Злочин агресії - це рішення про застосування сили всупереч Статуту ООН. Його називають "злочином керівництва", оскільки відповідальність несе найвище військово-політичне керівництво країни.

"Злочин агресії пов'язаний із рішенням про застосування збройної сили проти іншої держави з порушенням Статуту ООН.

Він вважається "злочином керівництва", тобто стосується тих, хто перебуває при владі й ухвалив або сприяв ухваленню рішення про початок війни", - пояснюють у коментарі РБК-Україна в прес-службі Ради Європи.

40 країн-учасниць уже оголосили про політичну волю створити Трибунал. Попереду - тривалий процес ратифікації в парламентах цих держав. Очікується, що орган запрацює не раніше 2026 року.

Ратифікація

Після ратифікації відбудеться формування складу суду: оберуть 15 суддів строком на 9 років і прокурора - на 7 років без права переобрання. До відбору допустять юристів із "високою моральною репутацією", громадянство країн-членів не є обов’язковим.

Попри перспективу обвинувального акту проти Путіна, притягнути його до відповідальності особливо заочно поки він при владі, не вийде.

"У випадку з членами "трійки" обвинувальний висновок не може бути затверджено, поки вони залишаються на посаді. У таких випадках ордер на арешт видаватися не буде, а слідчий суддя буде зобов'язаний призупинити справу доти, доки особа не залишить посаду", - зазначає виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів та експерт з міжнародного права Марк Елліс у коментарі РБК-Україна.