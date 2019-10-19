Судьба пропавших украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна до сих пор неизвестна

Третью неделю нет информации относительно поисков пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, которое потерпело крушение 26 сентября 2019 года в Атлантическом океане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, сейчас актуальная информация относительно результатов поиска шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, В'вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - отсутствует.



"Обращаюсь к руководству Морского центра спасения и координации Форт-де-Франс, который осуществляет координацию поисково-спасательной операции с просьбой предоставить информацию о стадии поисков наших граждан. Призываю продолжать поиски граждан Украины, ведь жизнь и здоровье человека – наивысшая ценность!", - написала Денисова.

Напомним, в сентябре в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое граждан Украины.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, поиски членов украинского экипажа судна Bourbon Rhode продолжаются.