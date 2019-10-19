Доля зниклих українців із затонулого в Атлантичному океані судна досі невідома

Третій тиждень немає інформації щодо пошуків потерпілих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, що зазнало аварії 26 вересня 2019 року в Атлантичному океані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, наразі актуальна інформація щодо результатів пошуку шести громадян України, а саме - Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгена Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва - відсутня.



"Звертаюсь до керівництва Морського центру порятунку та координації Форт-де-Франс, що здійснює координацію пошуково-рятувальної операції з проханням надати інформацію щодо стадії пошуків наших громадян. Закликаю продовжувати пошуки громадян України, адже життя та здоров’я людини – найвища цінність!", - написала Денісова.

Нагадаємо, у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму судно пропало Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, у тому числі двоє громадян України.

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка, пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode тривають.