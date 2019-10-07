Поиски украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна продолжаются

Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Президент Украины обратился за помощью к президенту Франции

Поиски членов украинского экипажа судна Bourbon Rhode, которое затонуло в Атлантическом океане, продолжаются. Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается моряков, вы знаете, что удалось спасти очень мало. Мы знаем о подтверждении гибели некоторых из них. Продолжаются поисковые работы. Президент Украины обратился к президенту Макрону с просьбой продолжить поиски, насколько это возможно. Хотя надежды становится все меньше и меньше, что мы найдем наших людей", - заявил Пристайко

Напомним, РБК-Украина писало, что в Атлантическом океане в результате шторма судно Bourbon Rhode пропало. По данным МИД, на его борту находились граждане Украины.

Сообщалось, что поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франс (Франция). По данным издания splash247, судно направлялось в Гайану. Перед исчезновением оно находилось примерно в 1200 морских милях от острова Мартиника и в 60 морских милях от урагана в Атлантике. Трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode были спасены, в том числе двое украинцев.