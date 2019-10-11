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Стали известны имена пропавших украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна

Новости » Общество    11.10.2019 - 21:50
Стали известны имена пропавших украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

В течение двух недель неизвестна судьба шести граждан Украины

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова назвала имена шести пропавших украинцев, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

По ее словам, уже в течение двух недель неизвестна судьба шести граждан Украины.

"Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна", - написала омбудсмен.

По ее данным, поисково-спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

Напомним, в сентябре в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое граждан Украины.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, поиски членов украинского экипажа судна Bourbon Rhode продолжаются. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски, насколько это возможно.

Денисова обратилась к Пристайко из-за прекращения поисков украинцев в Атлантическом океане С начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 млн, - Дубилет
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