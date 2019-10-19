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Судьба пропавших украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна до сих пор неизвестна

Новости » Общество    19.10.2019 - 04:32
Судьба пропавших украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна до сих пор неизвестна
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Информация об их месте пребывания отсутствует уже три недели

Третью неделю нет информации относительно поисков пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, которое потерпело крушение 26 сентября 2019 года в Атлантическом океане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, сейчас актуальная информация относительно результатов поиска шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, В'вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - отсутствует.

"Обращаюсь к руководству Морского центра спасения и координации Форт-де-Франс, который осуществляет координацию поисково-спасательной операции с просьбой предоставить информацию о стадии поисков наших граждан. Призываю продолжать поиски граждан Украины, ведь жизнь и здоровье человека – наивысшая ценность!", - написала Денисова.

Напомним, в сентябре в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое граждан Украины.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, поиски членов украинского экипажа судна Bourbon Rhode продолжаются.

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