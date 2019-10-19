Доля зниклих українців із затонулого в Атлантичному океані судна досі невідома

Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Інформація про їхнє місце перебування відсутня вже три тижні

Третій тиждень немає інформації щодо пошуків потерпілих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, що зазнало аварії 26 вересня 2019 року в Атлантичному океані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, наразі актуальна інформація щодо результатів пошуку шести громадян України, а саме - Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В'ячеслава Ковальчука, Євгена Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва - відсутня.



"Звертаюсь до керівництва Морського центру порятунку та координації Форт-де-Франс, що здійснює координацію пошуково-рятувальної операції з проханням надати інформацію щодо стадії пошуків наших громадян. Закликаю продовжувати пошуки громадян України, адже життя та здоров’я людини – найвища цінність!", - написала Денісова.

Нагадаємо, у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму судно пропало Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, у тому числі двоє громадян України.

За словами міністра закордонних справ Вадима Пристайка, пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode тривають.