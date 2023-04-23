ua ru
Нд, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Судані атакували в'язницю, де утримується Аль-Башир: частина в'язнів втекла

Новость на русском →
Неділя 23 квітня 2023 18:20
У Судані атакували в'язницю, де утримується Аль-Башир: частина в'язнів втекла Фото: У Судані атакували в'язницю, де утримується Аль-Башир (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У столиці Судану Хартумі група невідомих напала на знамениту в'язницю Копер. У ній утримують колишніх лідерів режиму Омара аль-Башира, включно з самим поваленим президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Hadath.

Унаслідок атаки кільком ув'язненим удалося втекти, проте політичні в'язні в Копері все ще утримуються під вартою.

Інцидент стався після того, як кілька в'язниць у Хартумі зазнали нападів і втечі ув'язнених під час сутичок, що тривають з минулого тижня, між силами швидкої підтримки та армією.

Напередодні ввечері кілька ув'язнених в'язниці Соба на південь від столиці втекли після того, як були звільнені силами швидкої підтримки.

Зазначимо, що Омар Хасан Ахмед аль-Башир - суданський військовий і державний діяч, колишній президент Судану. Він прийшов до влади внаслідок військового перевороту 1989 року. За роки правління аль-Башира Судан зазнав ісламізації держапарату і перетворився на країну-ізгоя, яка певний час переховувала Усаму бін Ладена і була звинувачена в етнічних чистках у провінції Дарфур.

21 липня 2008 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт аль-Башира за звинуваченням у геноциді у зв'язку з конфліктом у Дарфурі. Таким чином аль-Башир став першим чинним главою держави, проти якого було висунуто обвинувачення органом міжнародної юстиції.

Нагадаємо, армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через воєнні дії в країні.

Додамо, що збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан
NEWS
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою