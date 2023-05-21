У Судані оголосили семиденне припинення вогню

Нова мирна угода передбачає семиденне припинення вогню, яке має розпочатися через 48 годин після підписання, тобто з вечора вівторка, 22 травня. Численні попередні угоди про припинення вогню було порушено.

Бойові дії в Судані

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Збройний конфлікт призвів до переміщення всередині країни та до сусідніх країн майже 1,1 млн осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 705 людей загинули і щонайменше 5287 отримали поранення.

Бойові дії між армією Судану та воєнізованими Силами оперативної підтримки (RSF) призвели до політичної та гуманітарної кризи. Запаси продовольства, готівки та предметів першої необхідності швидко виснажуються, а банки, посольства, фабрики та склади допомоги постраждали від масових пограбувань.

При цьому в Судані в результаті бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН, також бойовики здійснили напад на посла Євросоюзу в його власній резиденції.

Переговори, які були організовані Саудівською Аравією та США на початку травня у саудівському місті Джидда, призвели лише до декларації принципів, але без будь-яких фактичних змін.