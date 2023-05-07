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Обидві сторони конфлікту в Судані прибули в Саудівську Аравію на переговори

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Неділя 07 травня 2023 00:47
Обидві сторони конфлікту в Судані прибули в Саудівську Аравію на переговори Фото: В Суадівській Аравії проходять переговори щодо конфлікту в Судані (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сторони військового конфлікту в Судані приїхали в Саудівську Аравію на переговори для заключення "тривалого перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представники армії Судану та Сил швидкого реагування мають наміри провести "попередні переговори", направлені на встановлення "міцного припинення вогню", що дозволить доставити гуманітарну допомогу цивільним людям, що стали жертвами держперевороту.

В спільній заяві США та Саудівської Аравії стосовно переговорів заявили, що закликають обидві сторони "взяти до уваги інтереси суданського народу" та "активно брати участь в переговорах".

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування.

Раніше в Судані напали на посла ЄС у його власній резиденції.

При цьому в Судані в результаті бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.

Усі подробиці про те, що відбувається в Судані і до чого тут ПВК "Вагнера", можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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