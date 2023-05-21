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В Судане объявили семидневное прекращение огня

Фото: в Судане объявили семидневное прекращение огня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Воюющие стороны в Судане поздно вечером в субботу, 20 мая, подписали соглашение о прекращении огня на семь дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новое мирное соглашение предусматривает семидневное прекращение огня, которое должно начаться через 48 часов после подписания. то есть с вечера вторника, 22 мая. Многочисленные предыдущие соглашения о прекращении огня были нарушены.

Боевые действия в Судане

Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. Вооруженный конфликт привел к перемещению внутри страны и в соседние страны почти 1,1 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 705 человек погибли и по меньшей мере 5287 получили ранения.

Боевые действия между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) привели к политическому и гуманитарному кризису. Запасы продовольствия, наличных денег и предметов первой необходимости быстро истощаются, а банки, посольства, фабрики и склады помощи пострадали от массовых грабежей.

При этом в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН, также боевики совершили нападение на посла Евросоюза в его собственной резиденции.

Переговоры, которые были организованы Саудовской Аравией и США в начале мая в саудовском городе Джидда, привели только к декларации принципов, но без каких-либо фактических изменений.

Все подробности о том, что происходит в Судане и при чем здесь ППК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.

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СуданРежим прекращения огня