В Судане во время протеста военные застрелили трех человек

Сотни тысяч людей вышли на протест в Судане с требованием восстановить правительство после военного переворота в стране. Трех человек застрелили во время столкновения с силами безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что во время протеста в Хартуме военные применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Согласно данным центрального комитета суданских врачей, в результате столкновения были застрелены три человека, еще 38 получили ранения.
Суданская полиция опровергла стрельбу в сторону протестующих и отметила, что один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. Представитель военных пока не прокомментировал ситуацию.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Судане, вследствие военного переворота, верховный генерал объявил в стране режим ЧС и распустил правительство.