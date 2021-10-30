UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Судане во время протеста военные застрелили трех человек

Автор: Сергей Пышкин

Сотни тысяч людей вышли на протест в Судане с требованием восстановить правительство после военного переворота в стране. Трех человек застрелили во время столкновения с силами безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что во время протеста в Хартуме военные применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Согласно данным центрального комитета суданских врачей, в результате столкновения были застрелены три человека, еще 38 получили ранения.

Суданская полиция опровергла стрельбу в сторону протестующих и отметила, что один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. Представитель военных пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Судане, вследствие военного переворота, верховный генерал объявил в стране режим ЧС и распустил правительство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судан