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В Судані під час протесту військові застрелити трьох людей

Автор: Сергій Пишкін

Сотні тисяч людей вийшли на протест у Судані з вимогою відновити уряд після військового перевороту в країні. Трьох осіб застрелили під час сутички з силами безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що під час протесту у Хартумі військові застосовували сльозогінний газ й вогнепальну зброю.

Згідно з даними центрального комітету суданських лікарів, внаслідок сутички було застрелено трьох осіб, ще 38 отримали поранення.

Суданська поліція заперечила стрілянину в сторону протестувальників й відзначила, що один з правоохоронців отримав вогнепальне поранення. Представник військових поки що не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Судані, внаслідок військового перевороту, верховний генерал оголосив в країні режим НС і розпустив уряд.

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Судан