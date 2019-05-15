В Судане военные и оппозиция договорились о временном правительстве

Переходный период после свержения президента Омара аль-Башира продлится три года. В новый правительственный совет войдут представители военных и гражданской оппозиции, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что военные власти и гражданская оппозиция в Судане сумели достичь договоренности о переходном периоде после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира и формировании временного правительственного совета.

Указано, что обе стороны согласились на трехлетний срок переходного периода, заявил представитель военного совета рано утром в среду, 15 мая.

Кроме того, в течение 24 часов будет решен вопрос о формировании нового правительственного совета, куда войдут как представители военных, так и гражданской оппозиции.

Соглашение было заключено через месяц после того, как военные поместили аль-Башира сначала под домашний арест, а затем в тюрьму для особо опасных преступников. Этому предшествовали массовые протесты, длившиеся с декабря 2018 года, и не прекратившиеся после путча.

Напомним, в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека. Отмечается, что убиты двое мирных жителей, и еще десять человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников "правительственных сил".