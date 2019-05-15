У Судані військові і опозиція домовилися про тимчасовий уряд

Перехідний період після повалення президента Омара аль-Башира триватиме три роки. У новий урядовий ради увійдуть представники військових та громадянської опозиції, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що військові влади і громадянська опозиція в Судані зуміли досягти домовленості про перехідний період після повалення авторитарного президента Омара аль-Башира та формування тимчасового урядового ради.

Зазначено, що обидві сторони погодилися на трирічний термін перехідного періоду, заявив представник військової ради рано вранці в середу, 15 травня.

Крім того, протягом 24 годин буде вирішено питання про формування нового урядового ради, куди увійдуть як представники військових, так і громадянської опозиції.

Угоду було укладено через місяць після того, як військові помістили аль-Башира спочатку під домашній арешт, а потім у в'язницю для особливо небезпечних злочинців. Цьому передували масові протести, які тривали з грудня 2018 року, і не припинилися після путчу.

Нагадаємо, у столиці Судану Хартумі сталася стрілянина під час сидячої страйку опозиції, в результаті якої загинули три людини. Відзначається, що вбиті двоє мирних жителів, і ще десять осіб постраждали. Деякі з них перебувають у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що в столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил".