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В Судане разбился вертолет, погибли 7 должностных лиц

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 16:41
В Судане разбился вертолет, погибли 7 должностных лиц
Фото: место происшествия (twitter.com)

Также несколько человек получили ранения

В Судане потерпел крушение вертолет, на борту которого находились местные чиновники. В результате катастрофы погибли 7 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в воскресенье в результате крушения вертолета в суданском штате Аль-Кадариф, погибли по меньшей мере 7 представителей органов местного самоуправления.

В частности, среди погибших - губернатор штата и три сотрудника службы безопасности. В результате инцидента также ранены несколько человек.

Напомним, возле Японии потерпели крушение во время заправки над морем два самолета Корпуса морской пехоты США.

В Министерстве обороны заявили, что предварительно причиной крушения стала проблема с двигателем. Для проведения спасательной операции был привлечен американский военный вертолет.

Позже стало известно, что после крушения у берегов Японии американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США был найден один из американских военнослужащих, еще шесть пропали без вести.

Крушение самолетов США в Японии: один военный спасен, 6 пропали без вести Возле Японии потерпели крушение два самолета ВМС США
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