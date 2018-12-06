Крушение самолетов США в Японии: один военный спасен, 6 пропали без вести

Фото: истребитель США (timesofsandiego.com)

Поисково-спасательная операция продолжается

После крушения у берегов Японии американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США был найден один из американских военнослужащих, еще шесть пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На каком из потерпевших крушение самолетов летел спасенный, не сообщается, известно, что в истребителе было двое, а в заправщике - пятеро военнослужащих.

Американского военнослужащего спасли Морские силы самообороны Японии, поисково-спасательная операция продолжается.

"Министерство обороны Японии заявило, что его морские силы спасли одного из семи морских пехотинцев, которые находились на борту двух самолетов во время инцидента", - сообщило агентство.

Причина аварии неизвестна, сообщается о "несчастном случае".

Напомним, ранее стало известно, что возле Японии потерпели крушение во время заправки над морем два самолета Корпуса морской пехоты США.