В Германии по подозрению в связях с итальянской мафией арестовали 14 человек

Фото: полиция Германии

Масштабная спецоперация была организована полицией ФРГ, Испании и Бельгии

Правоохранители Германии, Бельгии и Испании в среду, 5 декабря, провела масштабную спецоперацию по делу о наркоторговле, мошенничестве и связях с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета", в результате которой в ФРГ были задержаны 14 человек. Об этом сообщило германское Федеральное ведомство по уголовным делам, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Шесть подозреваемых из 14 были задержаны по ордерам, выданным в Италии, Бельгии и Нидерландах.

Согласно изданию, в Германии обыски прошли на 65 объектах, в частности, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия, Бавария и в Берлине.

Также спецоперация проходила на испанском острове Майорка и в бельгийском городе Вервье.

В ходе обысков были обнаружены крупные суммы наличных денег и автомобили, которые использовались в преступных целях.

Прокуратура Кельна сообщила об арестах имущества на общую сумму в несколько миллионов евро.

Всего в Германии по данному делу проходят 47 подозреваемых.

По версии следствия, часть фигурантов дела создали по всей Германии сеть компаний, которые вели дела с иностранными партнерами и через подставных лиц приобретали, в частности, транспортные средства, офисную мебель, оргтехнику и средства связи. В связи с этим с конца 2017 года зафиксировано 166 случаев мошенничества с общим ущербом на сумму не менее 1,3 млн евро.

Напомним, 4 декабря в Итали задержали главаря сицилийской мафии "Коза ностра" Сеттимино Минео и еще 45 членов мафии