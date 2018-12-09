У Судані розбився вертоліт, загинули 7 посадових осіб

Фото: місце події (twitter.com)

Також кілька людей отримали поранення

В Судані зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували місцеві чиновники. В результаті катастрофи загинули 7 людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в неділю в результаті краху вертольота в суданському штаті Аль-Кадариф, загинули щонайменше 7 представників органів місцевого самоврядування.

Зокрема, серед загиблих - губернатор штату і три співробітники служби безпеки. В результаті інциденту також поранені кілька людей.

Нагадаємо, біля Японії зазнали краху під час заправки над морем два літаки Корпусу морської піхоти США.

У Міністерстві оборони заявили, що попередньо причиною аварії стала проблема з двигуном. Для проведення рятувальної операції було залучено американський військовий вертоліт.

Пізніше стало відомо, що після краху біля берегів Японії американського винищувача F/A-18 і літака-заправника KC-130 Корпусу морської піхоти США був знайдений один з американських військовослужбовців, ще шестеро пропали безвісти.