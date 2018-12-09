ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Судані розбився вертоліт, загинули 7 посадових осіб

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 16:41
У Судані розбився вертоліт, загинули 7 посадових осіб
Фото: місце події (twitter.com)

Також кілька людей отримали поранення

В Судані зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували місцеві чиновники. В результаті катастрофи загинули 7 людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в неділю в результаті краху вертольота в суданському штаті Аль-Кадариф, загинули щонайменше 7 представників органів місцевого самоврядування.

Зокрема, серед загиблих - губернатор штату і три співробітники служби безпеки. В результаті інциденту також поранені кілька людей.

Нагадаємо, біля Японії зазнали краху під час заправки над морем два літаки Корпусу морської піхоти США.

У Міністерстві оборони заявили, що попередньо причиною аварії стала проблема з двигуном. Для проведення рятувальної операції було залучено американський військовий вертоліт.

Пізніше стало відомо, що після краху біля берегів Японії американського винищувача F/A-18 і літака-заправника KC-130 Корпусу морської піхоти США був знайдений один з американських військовослужбовців, ще шестеро пропали безвісти.

Аварія літаків США в Японії: один військовий врятований, 6 зникли безвісти Біля Японії зазнали аварії два літаки ВМС США
Новини України загиблікатастрофавертолет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся