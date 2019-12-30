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В США разбился легкомоторный самолет, есть жертва

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 06:11
В США разбился легкомоторный самолет, есть жертва
Фото: место крушения самолета (twitter.com/DailySabah)

Самолет упал на жилой дом в Мэриленде

В американском штате Мэриленд потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего минимум один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Говорится, что самолет упал на жилой дом в веоскресенье, 29 декабря. После крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Сейчас огонь уже удалось потушить.

Федеральное управление гражданской авиации США и местные пожарные службы отметили, что в результате один находившийся в самолете человек скончался на месте.

Однако на данный момент не известно, сколько всего человек могло находиться в салоне самолета.

Напомним, ранее 29 декабря в Штатах произошло еще одно крущение самолета - в городе Лафайетт штата Луизиана упал двухмоторный самолет. В результате погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударной волной было выбито окна в соседнем офисе.

В больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.

Также 27 декабря произошла авиакатастрофа в Казахстане, в результате погибли 12 человек, еще почти 70 пострадали. На борту самолета были два гражданина Украины, они выжили и находятся в больнице.

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