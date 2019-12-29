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В США разбился самолет, есть жертвы

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 15:38
В США разбился самолет, есть жертвы
Фото: место аварии (katc.com)

В результате аварии только один из пассажиров, находившийся на борту, выжил

В городе Лафайетт штата Луизиана, США разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KATC News.

Как сообщается, через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart. Ударной волной было выбито окна в соседнем офисе.

В результате аварии только один из пассажиров, находившийся на борту, выжил. Кроме него в больницу доставили еще трех прохожих, которых задело обломками самолета.

По словам метеорологов, причиной трагедии могла стать плохая видимость. В то утро в районе стоял густой туман. Все детали катастрофы пока выясняют следователи.

Напомним, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. На борту было 93 пассажира, среди них 3 младенца. И 5 членов экипажа.

Кроме того, в конце сентября в Словакии вблизи города Злате Моравце разбился российский истребитель МиГ-29. Авария произошла во время тренировочного полета с другим истребителем. Пилот успел катапультироваться. Причиной аварии могла стать нехватка топлива.

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