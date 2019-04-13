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У Судані ще один високопосадовець подав у відставку

Новини » Політика    13.04.2019 - 22:09
У Судані ще один високопосадовець подав у відставку
Салах Абдалла Мохамед Салех (з відкритих джерел)

Очільника Служби безпеки Судану звинувачують у вбивствах демонстрантів

Глава Служби безпеки та розвідки Судану Салах Абдалла Мохамед Салех подав у відставку після військового перевороту, який стався в країні цього тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Салех був тісно пов'язаний з колишнім президентом країни Омаром аль-Баширом. Також Салеха звинувачують у вбивствах демонстрантів під час протестів, які декілька тижнів тривали в Судані.

Зазначається, що Салех став наступним хто подав у відставку після лідера перевороту - глави військової ради Судану Авада ібн Ауфа. Новий голова військової ради генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдельрахман прийняв відставку Салеха у суботу, 13 квітня.

Нагадаємо, що  11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президента Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.

Пізніше, глава військової ради Судану Авад ібн Ауф, який був лідером військового перевороту в країні, оголосив про свій відхід у відставку.

Крім того, під час протестів у столиці Судану Хартумі загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Разом з тим, голова опозиційної партії Аль-Умма Садик аль-Махді заявив, що починаючи з суботи, в ході масових антиурядових протестів десятки людей постраждали.

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