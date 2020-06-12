Наводнение в Китае: пострадали уже более 1,45 млн человек

Фото: наводнение в Китае (twitter/Xinhua)

Китай направил помощь в район Гуанси, где произошло наводнение

В китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение уже затронуло более 1,45 млн человек с 1 июня. Известно о шестерых погибших в результате стихийного бедствия.

Об это сообщает агентство Xinhua.

Также сообщается, что трое человек пропали без вести за эти дни. Для борьбы с последствиями бедствия Китай направил гуманитарную помощь в автономный район.

В гуманитарном грузе в общей сложности 3000 палаток и 3000 раскладушек - на первое время тем, кто остался без жилья из-за стихии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что уже более 200 тысяч человек покинули свои дома из-за масштабного наводнения в южном и центральном Китае. Первоначальный ущерб от затопления оценивается в более чем 500 млн долларов, поскольку стихия разрушила более тысячи домов.

В Китае наводнения нередкое явление. Так, в 1998 году рекордно сильное стихийное бедствие забрало жизни более двух тысяч человек, почти 3 млн домов остались разрушенными.

Напомним, в конце мая на восточную Индию и Бангладеш обрушился тропический циклон "Амфан", разрушив тысячи зданий; погибли по меньшей мере 20 человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур