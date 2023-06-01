В суданському притулку померло 60 дітей: вони опинились у пастці через бої

В дитячому притулку в столиці Судану, Хартумі за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Основними причинами смерті були відсутність їжі та води, а також хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Видання пише, що останніми днями в соцмережах поширилось відео з притулку, на якому видно ще не поховані тіла дітей, а також "десятки малюків", які сидять на підлозі в одних підгузках і плачуть.

Співробітник притулку пізніше пояснив, що діти опинились в пастці через вируючі навколо бої.

"Це катастрофічна ситуація. Ми очікували цього з першого дня бойових дій", - сказав він.

Згідно до документів, що засвідчували їхню смерть, серед загиблих були зокрема немовлята віком до трьох місяців, а також четверо співробітників притулку. Лише за останні вихідні померло 26 людей.

Після поширення відео в соцмережах місцева благодійна організація за допомогою ООН, ЮНІСЕФ та Міжнародного комітету Червоного Хреста змогла доставити в притулок харчування, ліки та воду. Працівники дитбудинку закликають міжнародні організації якомога швидше евакуювати дітей.

Конфлікт в Судані

15 квітня у Хартумі та деяких інших містах Судану розпочались бойові дії між армією та Силами швидкого реагування. Бойові дії почались через суперечки між армією та СШР про підпорядкування другої першій.

ВООЗ зазначає, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Міжнародні спроби врегулювати конфлікт не мали успіху, але 20 травня сторони оголосили про семиденне перемир'я. Однак, за повідомленнями міісцевих, бої в ці дні все одно відбувались.

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