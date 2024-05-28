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Судан в обмін на зброю може створити військово-морську базу РФ у Червоному морі

Ілюстративне фото: Росія збудує військово-морську базу у Червоному морі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військові представники Судану невдовзі здійснять візит до Російської Федерації. Під час зустрічей вони можуть домовитись про надання російської зброї в обмін на дозвіл РФ створити на узбережжі Червоного моря військово-морську базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як розповів помічник головнокомандувача Судану Ясіра Аль-Атта, його держава отримає від Росії "життєво важливу зброю та боєприпаси". Замість цього буде заплановано будівництво для Росії "форпосту", однак за його словами це "не зовсім військовою базою".

Також він зауважив, що співпраця з Москвою може охоплювати не тільки військову галузь, а й видобуток корисних копалин та золота і сільське господарство. Він наголосив, що делегація міністрів Судану під час візиту до РФ обговорить та можливо дійде до підписання будь-якої комплексної угоди.

"Москва давно бажає закріпитися на береговій лінії Судану протяжністю 530 миль (853 кілометри), і остаточна угода підігріє занепокоєння Заходу щодо зростання впливу країни в Африці", - пише Bloomberg.

Вплив Росії на Африку

Минулого року з'явилась інформація щодо того, що Росія підпише угоди про військове співробітництво ще шістьма країнами Африки. Тоді росіяни почали постачати до африканських країн вантажі з безкоштовним зерном, яке ймовірно було викрадене з окупованих територій України. Ці дії значно посилили вплив Росії на африканський континент.

Окрім цього відомо, що Росія займалась вербуванням серед жителів африканських країн на війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

д

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