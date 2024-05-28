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Судан в обмен на оружие может создать военно-морскую базу РФ в Красном море

Иллюстративное фото: Россия построит военно-морскую базу в Красном море (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военные представители Судана вскоре посетят Российскую Федерацию. В ходе встречи они могут договориться о предоставлении российского оружия в обмен на разрешение РФ создать на побережье Красного моря военно-морскую базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказал помощник главнокомандующего Суданом Ясира Аль-Атта, его государство получит от России "жизненно важное оружие и боеприпасы". Вместо этого будет запланировано строительство для России "форпоста", однако, по его словам, это "не совсем военной базой".

Также он отметил, что сотрудничество с Москвой может охватывать не только военную отрасль, но и добычу полезных ископаемых и золото и сельское хозяйство. Он подчеркнул, что делегация министров Судана во время визита в РФ обсудит и, возможно, дойдет до подписания любого комплексного соглашения.

"Москва давно желает закрепиться на береговой линии Судана протяженностью 530 миль (853 километра), и окончательное соглашение подогреет обеспокоенность Запада по росту влияния страны в Африке", - пишет Bloomberg.

Влияние России на Африку

В прошлом году появилась информация, что Россия подпишет соглашения о военном сотрудничестве еще шестью странами Африки. Тогда россияне начали поставлять в африканские страны грузы с бесплатным зерном, которое, вероятно, было похищено с оккупированных территорий Украины. Эти действия значительно усилили влияние России на африканский континент.

Кроме того, известно, что Россия занималась вербовкой среди жителей африканских стран на войну в Украине.

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д

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СуданРоссийская Федерация